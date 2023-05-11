En çok başvuru Bahçelievler’den

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıkladığı “Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden” kampanyasına yapılan başvuru sıralamasında Adalar 4 başvuruyla en alt sırada yer aldı.

En fazla başvuru ise Bahçelievler’den geldi. 6 bin 988 başvuru alan Bahçelievler’i 4 bin 526 ile Avcılar ve 4 bin 345 ile Güngören ilçeleri izledi. Adalar ise en az başvuru yapılan ilçe. Adalar İlçesinden 4 başvuru yapıldı.

En az başvuru adalardan

Büyükada’da uzun yıllar emlakçılık yapan İsmet Sert, “Adalar’da kentsel dönüşüm olmaz. Bir kere sit alanı olduğu için imar durumu müsait değil. Onun için 4 başvuru yapılmıştır. Yoksa herkes başvurur. Çünkü binalarımızın hepsi eski yeni bina yok. 2000 yılından sonra yapılan çok az sayıda bina var. Adalar birçok yerden daha sağlam. Kaçış yok çünkü Adalar sağlam bir yer. Deprem yüzünden ev satan da yok” dedi.