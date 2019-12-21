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21 ARALIK 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

En çok kira harcaması İstanbullunun

21 Aralık 2019, Cumartesi 00:52
Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, bölgeler özelinde Türkiye’de hane halkı tüketim harcamalarının türlerine göre dağılımı belli oldu.

Böylelikle Türkiye’de konut ve kira için en fazla bütçeyi İstanbulluların ayırdığı görüldü. İstanbul’un ikinci olarak en fazla ayırdığı bütçe yüzde 17,1 ile ulaştırma oldu. Ulaştırma için en fazla tüketim bütçesi ayıran diğer şehirler ise Kastamonu, Çankırı, Sinop olarak kayıtlara geçti. Türkiye’de bütçesinin en fazla kısmını konut ve kiraya harcayan ikinci şehir de yüzde 27,2 ile İzmir olarak belirlendi.   

İstanbul - Aslan Özdemir

 

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