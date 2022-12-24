En çok şikâyet yüksek kira ve gıda fiyatlarından

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, 2022 yılında gelen tüketici şikayetlerinin en çok kira artışları ve gıda fiyatları ile ilgili olduğunu açıkladı.

Ülke genelinde Tüketici Birliği’ne 2020’de 594 bin 270, 2021’de 723 bin 330 şikayet yapıldığı bilgisini veren Gündüz, bu sayının 2022’de 1 milyon 229 bin 310’a yükseldiğini belirtti. Gündüz, bu yıl tüketicilerin yaptığı şikayetlerin yüzde 70’inin gıda güvenliği, ev sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmazlıklar ve kargo hizmetindeki mağduriyeti kapsadığını dile getirdi. Gündüz, gıda ürünlerine yönelik şikayetlerin, yanıltıcı ambalaj ve gramaj bilgisi, raftaki etiket ile kasada ödenen paranın farklılığı gibi konulardan oluştuğunu kaydetti. DHA’nın haberine göre Gündüz, “Şikayet sıralamasında ev sahibi ile kiracı arasındaki çekişmeler ikinci, kargo hizmetleri üçüncü oldu. Şikayetler arasında internet ve GSM operatörlüğü aboneliği, banka ve sigorta hizmetleri, kentsel dönüşüm gerçekleştiren firmalara yönelik anlaşmazlıklar yer aldı” dedi. Bu sene gıda ürünlerine yönelik şikayetler, ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmazlıkların tüketicilerin en fazla şikayet ettiği konular olduğunu ifade eden Gündüz, “Bu sene ilk defa kentsel dönüşüm firmalarına yönelik şikayet müracaatı çok fazla yapıldı” diye konuştu. Haber Merkezi

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