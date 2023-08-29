'En düşük aylık 15 bin liraya çıkarılmalı'

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin ara zam beklentileriyle ilgili konuştu.

Emeklinin halleri

Emekliler insanca yaşamak istiyor

Memurlara temmuz ayından geçerli olmak üzere 8 bin 77 lira seyyanen zam verildiğini hatırlatan Ergün, “Ekim ayında yapılması beklenen düzenleme ile emekliye de memurlar gibi 8 bin 77 liralık seyyanen zam verilmeli. Ayrıca emeklinin taban aylığı olan 7 bin 500 lira yetersiz kaldı. En düşük emekli aylığı da 15 bin liraya çıkarılmalı” dedi.

Gazete Duvar’ın haberine göre Ergün emekli, dul ve yetimlerin her geçen gün ağırlaşan ekonomik şartlar altında adeta nefes alamaz hâle geldiğini söyledi.

Haber Merkezi