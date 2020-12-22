En düşük emekli aylığı ne kadar olmalı?

Niğde Milletvekili Fethi Gürer, “Ülkenin içinde bulunduğu şartlarda emekli maaşı en düşük asgarî ücret tutarında olmalıdır" dedi.

RECEP GÖREN - ANKARA

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilerin sorun, beklenti ve taleplerini, soru önergesiyle yeniden Meclis gündemine taşıdı. Gürer, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yönelttiği önergesinde, emeklilerin maaşlarının makul seviyeye çıkarılması, ikramiye verilesi, toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmaları ve sendikal haklarının verilmesini istedi. Prim ve gün olarak belirlenen süreleri doldurdukları halde yaş sınırı sebebiyle emekli olamaması neticesinde mağdur olanlara dikkat çekti.

Emekli sıkıntıda

Gürer, emeklilerin ekonomik buhrandan etkilendiğine ve 65 yaş grubuna getirilen kısıtlamalar sebebiyle pandemi döneminde ciddi mağduriyet yaşadıklarına dikkat çekti. Gürer, ayrıca emeklilerin sürekli artan fiyatlar neticesinde gıda, ısınma, elektrik ve giysi gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta dahi sorun yaşadıklarını belirtti. Artan elektrik ve doğal gaz faturaları yanında çarşı ve pazarın yangın yeri olduğunu ifade eden Gürer, “Ülkenin içinde bulunduğu koşullarda emekli maaşı en düşük asgarî ücret tutarında olmalıdır. Asgarî ücret halen açlık sınırı altındadır. Emeklilerin önemli bir bölümü de açlık sınırı altında yaşamaktadır. En azından emeklinin açlık sınırı altında ücret alması önlenmeli, daha rahat yaşamını sürdüreceği koşullara kavuşması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır” dedi. Gürer, ayrıca, tüm emeklilere yılda 4 kez ikramiye verilmesini de talep etti.