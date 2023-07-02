En düşük emekli maaşı asgarî ücrete eşitlenmeli

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden faydalanamayan esnafın beklentilerine yönelik olarak SSK’lı çalışanlarla birlikte esnafın çalışma gün sayısının 7200 güne eşitlenmesi yönünde yapılan çalışmaların yasalaşması için esnafın gözünün önümüzdeki hafta toplanacak olan TBMM’de olduğunu belirtti.

Palandöken, “Artık müjdelerin gerçekleştirilme zamanı. Sosyal Güvenlik Kurumu, Bağ-kur, SSK’lı ve Emekli Sandığı’na bağlı tüm çalışanların sorunlarının birlikte çözüleceği bir yer. Yapılacak yeni düzenleme ile norm birliği sağlanarak tüm çalışanlar eşit zamanda emekli olabilecekler. Ücretlerde de iyileştirmeye gidilerek en düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlenmeli” değerlendirmesini yaptı. Ankara - Adnan Solmaz

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