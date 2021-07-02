En pahalı elektrik bizde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2018’den bu yana mesken abonelerinin elektrik faturaları yüzde 122 civarında zamlandı.

TÜİK rakamları, 2012-2017’yi kapsayan 5 yıllık dönemde elektrik fiyatının yüzde 21 zamlanarak 1 kilovatsaat başına 33.9 kuruştan 41.3 kuruşa yükseldiğini gösteriyor. 2018’den itibaren ise fiyatlardaki hızlı artış dikkat çekiyor. Ocak-Haziran aylarını kapsayan 2018’in ilk döneminde elektriğin birim fiyatı 45 kuruşken, son açıklanan zammın ardından Temmuz-Aralık aylarını kapsayan 2021’in ikinci döneminde bu fiyat 91,56’ya çıktı. Bu kapsamda, 1 Temmuz itibarıyla mesken aboneleri 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 91,56 lira ödeyecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, tarifelerde değişikliğe gidilmesinin sebebi olarak elektrik üretiminde oluşan maliyet artışlarını gösterdi. Euronews Türkçe’nin haberine göre, Türkiye, Eylül 2020 tarihli verilere göre G20 ülkeleri içinde halihazırda satın alma gücüne göre elektriğin en pahalı olduğu ülkelerden biriydi.

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