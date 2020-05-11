"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 MAYIS 2020 SALI - YIL: 51

En pahalı elektrik ve doğalgaz niye bizde?

11 Mayıs 2020, Pazartesi 23:32
HDP’li Ali Kenanoğlu, Enerji ve TabiÎ Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e “2019’un ilk yarısının sonu itibariyle Avrupa ülkelerinde elektriğe ve doğalgaza en çok zam gelen ülke neden Türkiye’dir?” diye sordu.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, elektrik ve doğalgaz zammında Avrupa lideri olan Türkiye’yi Meclis gündemine taşıdı. AB istatistik kurumu Eurostat’ın, ülkelere göre 2018-2019 yıllarındaki elektrik ve gaz fiyatlarındaki değişimini gösteren yeni istatistiklerinin yayımlanması üzerine, ülkemizin fiyat artışlarında Avrupa ülkelerine göre en fazla artışın yaşanmasının nedenlerinin cevaplanması istemiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e Soru Önergesi verdi.

DOĞALGAZ FİYATLARI DÜŞEN ÜLKELER VAR

AB istatistik kurumu Eurostat, ülkelere göre 2018-2019 yıllarındaki elektrik ve gaz fiyatlarındaki değişimi gösteren yeni istatistiklerininin yayımladığını, buna göre Avrupa’da 2018’in ikinci çeyreği ile 2019’un ikinci çeyreği arasında elektrik ve gaz fiyatının en fazla arttığı ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çeken Kenanoğlu, “Doğal gaz fiyatlarına bakıldığında AB’de ortalama yüzde 1,7 oranında bir artış gözlemlenirken, bazı ülkelerde fiyatlar düşmüştür. Buna göre Letonya’da yüzde 22, Danimarka’da yüzde 15,5 ve Yunanistan’da yüzde 10,2 indirim olmuştur. En fazla zam ise yüzde 24,5 ile Türkiye’de olmuştur. Türkiye’yi yüzde 16,7 ile İspanya ve yüzde 12,9 ile Hırvatistan takip etmektedir” dedi.

YA ELEKTRİK FİYATLARI?

Kenanoğlu, elektrik fiatlarına dair ise, “Elektrik fiyatları ise AB’de ortalama yüzde 1,3 artmıştır. Türkiye’de yüzde 20,2, Hollanda’da yüzde 19,6 ve Litvanya’da yüzde 14,3 zam yaşanmıştır. Diğer yandan Danimarka’da yüzde 6,3, Yunanistan’da yüzde 5,8, Portekiz’de ise yüzde 4,9 indirim görülmektedir” ifadelerini kullandı.

İşte Kenanoğlu’nun halkı yakından ilgilendiren kritik soruları:

*2019’un ilk yarısının sonu itibariyle Avrupa ülkelerinde Elektriğe en çok zam gelen ülke neden Türkiye’dir? 

*2019’un ilk yarısının sonu itibariyle Avrupa ülkelerinde Doğalgaza en çok zam gelen ülke neden Türkiye’dir? 

*Satın alma paritesine göre Avrupa ülkeleri arasında Elektriği en pahalı kullanan ülke neden Türkiye’dir?

 *Dünya genelinde doğalgaz fiyatları düşerken Türkiye’de neden artmaktadır? 

*Doğalgaz ithalatını Türkiye hangi fiyat üzerinden yapmaktadır? 

*Türkiye neden yüksek fiyattan doğal gaz kullanmaktadır? 

*2019 yılı itibariyle faturasını ödeyemediği için elektriği ve gazı kesilen kaç hane ve iş yeri vardır?

İstanbul - Reyhan Keser

 

Okunma Sayısı: 247
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    9 ildeki seyahat kısıtlaması 00.00'dan itibaren sona erdi

    En pahalı elektrik ve doğalgaz niye bizde?

    Dünya genelinde son 24 saatte neler yaşandı?

    YÖK'ten üniversitelerdeki sınavlara ilişkin karar

    Türkiye'de koronavirüs salgınında son 24 saatte 55 ölüm daha

    İran'da camiler yarın açılacak

    AP Türkiye Raportörü: Siyasi tutuklular serbest bırakılmalı

    19 Mayıs dahil 4 gün sokağa çıkma sınırlandırılması uygulanacak

    AB'den 'ikinci dalga' uyarısı

    Trump: Koronavirüs rakamları çok daha iyi görünüyor

    Boris Johnson: Aşıyı bulamayabiliriz

    'Rusya ve Esad yönetimi savaş suçu işliyor'

    Berlin ve Bremen'de yeni doğan çocuklara en çok Muhammed ismi verildi

    TÜBİTAK'tan 'ilaç' açıklaması: Haziranda müjdeli haberlerimiz olacak

    'Yurtlarda karantinaya alınanlardan 60 bin 385'i tahliye edildi'

    Kanada Başbakanı, çocukların ödevlerine yardımcı olacak

    ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 751 can kaybı daha

    Bazı ürünlere ilave gümrük vergisi getirildi

    Kuzey Afrika sıcakları kapıda

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Helâlleşmenin ön şartı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Darbeye geçit yok
    Cevher İLHAN

    Darbe goygoyculuğu…
    Ahmet BATTAL

    Darbe karşıtlığı ve delili
    Osman ZENGİN

    Sahura hanımdan önce kalkmak...
    Ali FERŞADOĞLU

    Letaif-i Aşere nedir?
    Süleyman KÖSMENE

    Bir iyiliğin on kat karşılığı vardır
    Faruk ÇAKIR

    AB yolu açılır mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Nejat EREN

    Musîbetin hakikî sebebi virüs mü, hatalarımız mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.