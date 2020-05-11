En pahalı elektrik ve doğalgaz niye bizde?

HDP’li Ali Kenanoğlu, Enerji ve TabiÎ Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e “2019’un ilk yarısının sonu itibariyle Avrupa ülkelerinde elektriğe ve doğalgaza en çok zam gelen ülke neden Türkiye’dir?” diye sordu.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, elektrik ve doğalgaz zammında Avrupa lideri olan Türkiye’yi Meclis gündemine taşıdı. AB istatistik kurumu Eurostat’ın, ülkelere göre 2018-2019 yıllarındaki elektrik ve gaz fiyatlarındaki değişimini gösteren yeni istatistiklerinin yayımlanması üzerine, ülkemizin fiyat artışlarında Avrupa ülkelerine göre en fazla artışın yaşanmasının nedenlerinin cevaplanması istemiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e Soru Önergesi verdi.

DOĞALGAZ FİYATLARI DÜŞEN ÜLKELER VAR

AB istatistik kurumu Eurostat, ülkelere göre 2018-2019 yıllarındaki elektrik ve gaz fiyatlarındaki değişimi gösteren yeni istatistiklerininin yayımladığını, buna göre Avrupa’da 2018’in ikinci çeyreği ile 2019’un ikinci çeyreği arasında elektrik ve gaz fiyatının en fazla arttığı ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çeken Kenanoğlu, “Doğal gaz fiyatlarına bakıldığında AB’de ortalama yüzde 1,7 oranında bir artış gözlemlenirken, bazı ülkelerde fiyatlar düşmüştür. Buna göre Letonya’da yüzde 22, Danimarka’da yüzde 15,5 ve Yunanistan’da yüzde 10,2 indirim olmuştur. En fazla zam ise yüzde 24,5 ile Türkiye’de olmuştur. Türkiye’yi yüzde 16,7 ile İspanya ve yüzde 12,9 ile Hırvatistan takip etmektedir” dedi.

YA ELEKTRİK FİYATLARI?

Kenanoğlu, elektrik fiatlarına dair ise, “Elektrik fiyatları ise AB’de ortalama yüzde 1,3 artmıştır. Türkiye’de yüzde 20,2, Hollanda’da yüzde 19,6 ve Litvanya’da yüzde 14,3 zam yaşanmıştır. Diğer yandan Danimarka’da yüzde 6,3, Yunanistan’da yüzde 5,8, Portekiz’de ise yüzde 4,9 indirim görülmektedir” ifadelerini kullandı.

İşte Kenanoğlu’nun halkı yakından ilgilendiren kritik soruları:

*2019’un ilk yarısının sonu itibariyle Avrupa ülkelerinde Elektriğe en çok zam gelen ülke neden Türkiye’dir?

*2019’un ilk yarısının sonu itibariyle Avrupa ülkelerinde Doğalgaza en çok zam gelen ülke neden Türkiye’dir?

*Satın alma paritesine göre Avrupa ülkeleri arasında Elektriği en pahalı kullanan ülke neden Türkiye’dir?

*Dünya genelinde doğalgaz fiyatları düşerken Türkiye’de neden artmaktadır?

*Doğalgaz ithalatını Türkiye hangi fiyat üzerinden yapmaktadır?

*Türkiye neden yüksek fiyattan doğal gaz kullanmaktadır?

*2019 yılı itibariyle faturasını ödeyemediği için elektriği ve gazı kesilen kaç hane ve iş yeri vardır?

İstanbul - Reyhan Keser