En pahalı iş yeri elektriği Türkiye’de

Elektrİk fiyatları pek çok ülkede yıllar geçtikçe yükseliyor.

Ancak Türkiye, bu ülkeler arasında fiyat artış oranıyla da dikkat çekiyor. Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat’ın verilerine göre en pahalı işyeri elektriği Türkiye’de. Ev elektriğinde ise dördüncü sırada olan Türkiye, önceki yıllarda da listede üst sıralarda yer almıştı. Elektrik tedarikçileri karşılaştırma sitesi encazip.com’un kurucusu Çağada Kırım, kamuoyu algısının elektrik fiyatlarının devlet tarafından belirlendiği yönünde olduğunu söylüyor. Ancak ülkemizdeki elektrik piyasasının serbestleşmiş durumda olduğunu hatırlatan Kırım, elektrik maliyetlerinin belirlenmesinde devletin belirleyici rolü olmadığını ve olmaması gerektiğini söylüyor.

Yüksek artış dİkkat çekİyor

2019 ve 2020 verileri satın alma paritesi bazında karşılaştırıldığında ise Türkiye’deki yüksek zam oranı dikkat çekiyor. İş yeri elektrik fiyatlarında 2020’de yüzde 27 oranında bir artış olurken evlerde artış oranı yüzde 32 oluyor. Elektrik fiyatlarıyla ilgili olarak tek belirleyici her zaman tedarikçi şirketler olmuyor, otoritelerin de elektrik fiyatlarına müdahaleleri bulunabiliyor. Bu müdahaleler tavan fiyat ya da regüle tarife uygulaması şeklinde olabiliyor. Avrupa ülkelerindE müdahale olmayan ülkelerde elektrik fiyatlarının Avrupa Birliği ortalamasının altında olduğu görülüyor, özellikle evlerde satın alma paritesi sıralamasına bakıldığında yüksek fiyatlı üst sıralardaki ülkelerin piyasa fiyatlarına müdahale yapılan ülkeler olması dikkat çekiyor.