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31 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

En ucuz, insan hayatı kaldı

30 Ağustos 2023, Çarşamba 21:01
CHP Kadın Kolları “Pazar Yeri Yangın Yeri” kampanyası kapsamında Muğla’da pazarcının ve vatandaşın sorunlarını dinledi.

Muğla’da bir pazarcı, “Pazar yeri yangın yeri gibidir. Hayat pahalı, günümüzde en ucuz insan hayatı kaldı. Bütün her şey bitti. Ormanlarımız bitti, çiftçimiz bitti, halkımız bitti, yeraltı kaynaklarımız bitti. Üç ayda akaryakıta yüzde 106 zam geldi. Bu dayanılmaz artık, gerçekten zor durumdayız. Bir litre mazotla nereye gidebiliriz? Aldığımız ilaç, gübre her şey pahalı. Sonumuz nereye gidiyor merak ediyoruz. Memura, emekliye zam yapmakla ekonomi düzelmez” dedi. Maliyetlerinin yükseldiğini söyleyen bir başka pazarcı ise, “Biz müşteriyle karşı karşıya kaldık. Bizim maliyetlerimiz yükseldi müşterinin alım gücü düştü. Emekli unutuldu zaten, bugün 7 bin 500 lira emekli maaşı alan emekliler var. Bir yandan da üreticinin maliyeti arttı. Üreticiden mal bulamıyoruz, üretimi bırakan birçok çiftçi var. Üretmekten vazgeçtiler, boş tarlalar, toplanmamış ağaçta meyveler var” ifadelerini kullandı.

Muğla - Anka

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