En uzun işletmenin ömrü 3-5 yıl sürüyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Orta Vadeli Ekonomi Programı ile ilgili konuştu.

Palandöken “Bu programın başarıyla ulaşabilmesi için TBMM açılır açılmaz ilk iş Perakende Yasası güncellenerek haksız rekabet önlenmeli. Çünkü piyasadaki bu astronomik enflasyon artışının önüne geçecek olan şey, sektördeki rekabet ortamının oluşmasıdır. Hayat pahalılığını durduracak olan kurallar ve kanundur” dedi. Palandöken, “Günümüz koşullarında eskisi gibi aynı mesleği 60-70 yıl devam ettirmek mümkün değil. En uzun ömürlü işletmeler 3-5 yıl arasında faaliyet gösteriyor" ifadelerini kullandı. İstanbul - Musa Aydın

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