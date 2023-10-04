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4 EKİM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

En yüksek faiz ödeyen dördüncü ülkeyiz

04 Ekim 2023, Çarşamba 21:46
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ortak gerçekleştirdikleri grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde: “Türkiye şu anda dünyada faiz uygulamasında dördüncü. Hani Nas’a dayalı olarak faizle mücadele ettiğini söyleyen bir iktidar döneminde dünyada en yüksek faiz ödenen dördüncü ülke biziz. Enflasyonda dünyada Sudan’dan sonra altıncıyız. Bugün alnı secdeye değen insanların yönettiğini iddia ettikleri ülkenin dünya suç istatistiğindeki yeri nedir biliyor musunuz? Dünyada en fazla suç örgütü barındıran 14’üncü ülkeyiz ve Avrupa’da birinci ülkeyiz.” Karamollaoğlu’nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde: “Bugünkü iktidar, ülkenin problemlerini çözmekten çok “ben bu dönemi nasıl geçiririm”, “mahalli seçimlere kadar milleti başka konularla nasıl meşgul ederim” derdinin içinde. İsraftan bile bugüne kadar kaçınmayan iktidar, bu ülkenin sıkıntı çeken insanlarının yanında nasıl durabilir, derdini nasıl anlayabilir?”

Haber Merkezi

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