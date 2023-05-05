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6 MAYIS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

En zengin hiç böyle zengin olmamıştı!

05 Mayıs 2023, Cuma 22:07
Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş, “En zengin hiç böyle zengin olmamıştı!” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Zengin daha da zenginleşti

 

Aktaş yazısında şunları söyledi:

“TÜİK geçen yıl yapılan ve 2021 yılındaki durumu gösteren gelir dağılımı istatistiklerini açıkladı ve gördük ki durum tam başlıktaki gibi, gidişat şahane! Ama kimin için şahane; orası ayrı bir konu... Özetin özeti şu: En yoksul yüzde 40’lık kesimin gelirinde kayda değer bir değişiklik yok, onlar yoksul kalmaya devam ediyor. Gelirden aldığı pay sıralamasında yüzde 40 ile yüzde 95 arasında olanlar kayba uğramış. En zengin yüzde 5 ise yıldan yıla değişim anlamında şimdiye kadar görülmedik bir gelir artışı sağlamış. Hanelerin en zengin yüzde 5’lik kesiminin gelirden aldığı pay 2021 yılında yüzde 23.3’e çıktı. Önceki on altı yıla, 2005- 2020 dönemine bakıyoruz, böyle bir oran yok. En zengin, hiç böyle zengin olmamış!”

Haber Merkezi

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