ENAG: Yıllık enflasyon 114.87

Enflasyon Araştırma Grubu, (ENAG) Türkiye’de Ocak ayında enflasyonun yüzde 15,52 arttığını 12 aylık artışın ise yüzde 114,87 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

ENAGrup, Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) önce kendi araştırmasından elde ettiği sonuçları paylaştı. Buna göre Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ocak ayında yüzde 15.52 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 114.87 olarak gerçekleşti.

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