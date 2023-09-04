Enerji Bakanı İsrail’e gidecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Enerji Bakanı Israel Katz ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirtti.

“Görüşmede, doğalgaz başta olmak üzere enerji alanındaki ikili ve bölgesel iş birliği imkanlarını değerlendirdik” diyen Bakan Bayraktar, “Katz’ın yaptığı davet kapsamında en kısa sürede İsrail ziyaretimizi de gerçekleştirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı. AA

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