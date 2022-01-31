Enerji ithaliyle dış ticaret açığı arttı

Türkiye’nin enerji ithalatı için ödediği tutar, Aralık’ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 160,5 artarak 7 milyar 173 milyon 698 bin dolara yükselirken, dış ticaret açığı da Aralık 2021’de yıllık bazda yüzde 49,3 artışla 6 milyar 792 milyon dolara çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, Aralık’ta Türkiye’nin toplam ithalatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,9 artarak 29 milyar 70 milyon dolar oldu. Bu tutarın 7 milyar 173 milyon 698 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar” oluşturdu. Öte yandan, ham petrol ithalatı aralıkta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,9 artarak 2 milyon 980 bin 360 tona çıktı.

Dış ticaret açığı ne oldu?

Türkiye’nin ihracatı, 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 32,8 artarak 225 milyar 291 milyon dolara, ithalatı da yüzde 23,6 yükselişle 271 milyar 424 milyon dolara çıktı. Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, geçen ay bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 artarak 22 milyar 278 milyon dolar, ithalat da yüzde 29,9 yükselerek 29 milyar 70 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı, Aralık 2021’de yıllık bazda yüzde 49,3 artışla 6 milyar 792 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Aralık 2020’de yüzde 79,7 iken geçen ay yüzde 76,6 olarak kayıtlara geçti.