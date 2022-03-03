Enerji zamlarında Avrupa’yı üçe katladık

Türkiye’de elektrik, doğal gaz ve akaryakıta art arda gelen zamlara tepkiler sürerken, Avrupa’da son bir yılda enerji fiyatlarının en çok arttığı ülke Türkiye oldu.

Elektrik, doğal gaz ve akaryakıta gelen zamlardan oluşan yıllık enerji enf-lasyonu Ocak 2022 itibariyle Türkiye’de yüzde 90 oldu. Yıllık enerji enflasyonu Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ise ortalama yüzde 27 olarak gerçekleşti. Ocak 2021 ile Ocak 2022 arasını kapsayan son bir yılda akaryakıt fiyatlarının en çok arttığı ülke de yüzde 110 ile Türkiye oldu. Euronews Türkçe’nin haberine göre, Türkiye yüzde 96 ile elektrik fiyatlarının en çok arttığı ikinci ülke olarak kayıtlara geçti. Türkiye doğal gaz enflasyonunda ise yüzde 56 artışla Avrupa ülkeleri arasında 11. sırada yer aldı.

Okunma Sayısı: 230

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.