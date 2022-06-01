Enerjide ithalât faturası ağırlaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 29 milyar 480 milyon dolarlık ithalat tutarının 7 milyar 781 milyon 946 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar” oluşturdu.

Geçen yılın nisan ayında bu rakam 3 milyar 309 milyon 962 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Söz konusu dönemde, ekonomik aktivitelerdeki canlanma, sanayi üretimindeki artış ve küresel piyasalarda enerji fiyatlarının yükselmesiyle ülkede ithalat faturası da arttı. Öte yandan, ham petrol ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 artarak 3 milyon 16 bin 571 tona çıktı. Haber Merkezi

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