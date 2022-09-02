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Enerjide zam lideri olduk

02 Eylül 2022, Cuma 23:01
Türkiye enerji enflasyonunda OECD üyelerini geçtiğimiz yılın ikinci yarısında dörde katlayarak açık ara zirveye oturdu. ‘Karadeniz’de gaz bulundu’ müjdesinin verilmesinden sonra konut abonelerinde yapılan toplam zam oranı yüzde 164.1’e çıktı.

Zam üstüne zam...Kış çok zor geçecek

 

Enerji fiyatları 2021’in ikinci yarısında Türkiye’de yıllık yüzde 143 artarken OECD ortalaması ise yüzde 35 oldu. Bu veriler Eurostat’ın geçtiğimiz yılın ikinci yarısına ait verilerini yansıtıyor. Ancak ‘Karadeniz’de gaz bulundu’ müjdesinin verilmesinden sonra konut abonelerinde yapılan toplam zam oranı yüzde 164.1’e çıktı.

Türkiye’de doğal gaz ve elektrik fiyatlarına 1 Eylül itibarıyla konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatı yüzde 20.4 arttı. Sanayide yüzde 50.8 zam yapılırken elektrik üretiminde kullanılan doğal gazın birim fiyatında ise yüzde 49.5 artış yapıldı. Diğer yandan elektrikte mesken abonelerinin tarifesine yüzde 20 zam geldi. Sanayi abonelerindeki zam oranı yüzde 50 olurken, ticarethane abonelerinin tarifesinde yüzde 30’luk artış yapıldı Hükümetin doğal gazda Karadeniz’de doğal gaz rezervi müjdesinin verilmesinden sonra konut abonelerinde yıl içerisinde yapılan yüzde 20.4 oranındaki zamla birlikte 2022 yılında yapılan toplam zam oranı yüzde 164.1’e çıktı. Ancak iktidar Avrupa’da euro bazında elektrik ve doğal gaz ücretlerinin en düşük Türkiye’de olduğunu savunuyor. Bu veriler Türkiye’yi enerji enflasyonunda OECD üyeleri arasında açık ara zirveye oturtuyor. AB İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) geçtiğimiz yılın son altı ayını gösteren verilerine göre enerji fiyatları Türkiye’de yıllık yüzde 143 artarken OECD ortalaması ise yüzde 35 oldu.

 

TÜRKİYE EN PAHALI 4’ÜNCÜ ÜLKE

Satın Alma Gücü Paritesine bakıldığında sıralamada ciddi değişiklik var. Türkiye 0.275 PPT ile elektriğin en pahalı olduğu 4. ülke konumunda. En pahalı elektrik 0,31 PPT ile Romanya’da. En ucuz elektrik ise 0,092 PPT ile İzlanda’da. AB ortalaması ise 0.237 PPT. Satın alma gücünde Almanya’da (0,293 PPT) elektrik ücreti Türkiye’den yüksek. Türkiye’de elektrik ücreti Romanya, İspanya ve Almanya dışındaki tüm ülkelerde daha yüksek.

Ankara - anka

 

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