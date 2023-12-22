Enflasyon 10 yılda düşer

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MİT) öğretim üyesi, ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, 10 sene daha enflasyonla savaşacağımızı söyledi.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MİT) öğretim üyesi, ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Habertürk TV Ekonomi Müdürü Zeliha Saraç’ın sorularını cevapladı. 10 sene daha enflasyonla savaşacağımızı söyleyen Acemoğlu, “Matematiksel olarak yüzde 70’ten bir enflasyonun yüzde 5’lere düşmesi 1-2 sene sürecek bir şey değil. En azından en iyi en doğru politikalarla bile 5-6 senenin altında olacak bir şey değil. Bunu da yaparken halka olan baskı ve bunun masraflarını göz önünde bulundurmak lazım. Türkiye’de zaten bir işsizlik problemi var, bir fakirlik problemi var. Birdenbire bunları da artırmak mümkün” ifadelerini kullandı. Acemoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: “Dünyanın başka taraflarında artan enflasyon düşmeye başladı, Türkiye’de hala başlamadı. Çok daha yüksek düzeylerde olduğu için bunun artık bir ekonominin sürekli bir parçası haline gelmesi bir risk.”

Fakirlik ve işsizlik artmaya devam edecek

“Çok çabuk düşecek diye bir şey yok” diyen Acemoğlu şöyle devam etti: “Matematiksel olarak yüzde 70’ten bir enflasyonun yüzde 5’lere düşmesi 1-2 sene sürecek bir şey değil. En azından en iyi en doğru politikalarla bile 5-6 senenin altında olacak bir şey değil. Bunu da yaparken halka olan baskı ve bunun masraflarını göz önünde bulundurmak lazım. Türkiye’de zaten bir işsizlik problemi var, bir fakirlik problemi var. Birdenbire bunları da artırmak mümkün. Yani ben bir 10 sene daha bizim enflasyonla en azından çabalayacağımızı, savaşacağımızı düşünüyorum. Reel faizlerin negatif olmaması lazım. Yani enflasyon 70 ise faiz de 70 olmalı. Bunun sonucu enflasyonu düşürmek. Enflasyonu düşürürsek, yüzde 30 faiz de olur yüzde 10 faiz de olur. Ama önce hangisi olacak? Önce faizleri artırıp büyük bir ekonomik baskı yapan, fakirliği artıran politikalar mı olacak yoksa bir şekilde enflasyonu düşürüp faizler de onlarla beraber düşecek mi? Şu an çok iyimser bir tablo çiziyor hükümet. Sanki bir anda enflasyon düşecekmiş gibi. Buna pek güvenemiyorum.”