'Enflasyon % 78’i görecek'

Bank of America’nın Türkiye raporunda, 2023 için enflasyon tahmininin yüzde 70 olduğu açıklandı. 2024 Mayıs’ında yüzde 78’le zirve yapacağı belirtilen enflasyonun yıl sonunda yüzde 40 civarında olacağı öngörüldü.

Doların ise yıl sonunu yüzde 15’lik artışla 31 lira seviyesinde tamamlayacağı tahmin edildi. Bank of America politika faizinin 2023 sonunda yüzde 30 seviyesinde çıkacağını, 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler sonrası ise faizlerin yüzde 45 seviyesine yükseleceğini öngördü. Bloomberght’nin aktardığına göre, ticari kredilerde faizlerin 50 seviyesine çıkmasının beklendiği, perakende tarafında ise bunun daha da artmasının beklendiği belirtildi. Haber Merkezi

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