Enflasyon artışı sürecek

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, enflasyonda sadece bu yıl değil son 5-6 yıldır doğru mücadele edilemediğini belirtirken, “Öne çekilmiş talebin halen enflasyon oluşturduğunu görüyoruz. Globalde de emtia artışı yoğun. O yüzden kısa vadede enflasyonun daha da yükselmesi olası. ÜFE’deki hızlı yükselişin henüz durmamış olması da enflasyonun artmaya devam edeceğini gösteriyor.” dedi.

Dünya gazetesinin haberine göre, yıllar içinde fiyatlama davranışının bozulduğuna, ataletin devreye girdiğine dikkat çeken Turan, “Sanıldığının aksine, konu sadece arz yanlı değil iç talep de enflasyonist. Kur baskısına zaten hiç değinmiyorum. Bütün bu gerçekleri bir kenara bırakıp enflasyonun tamamen globalden kaynaklandığına kani olursanız, teşhis yanlış olur. Kısa vadede enflasyon görünümü oldukça zorlayıcı. Reel kesimde yeni ürünler yeni fiyatlarla stoklara giriyor. Bunlar da bir tur daha fiyat baskısı yaratacaktır. Öne çekilmiş talebin halen enflasyon yarattığını görüyoruz. Globalde de emtia artışı yoğun. O yüzden kısa vadede enflasyonun daha da yükselmesi olası. ÜFE’deki hızlı yükselişin henüz durmamış olması da enflasyonun artmaya devam edeceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

İstikrar endişesi varsa...

İş dünyasının yatırım yaparken uzun vadeli fonlama kaynaklarını incelediğini fakat ondan evvel ekonominin geleceğine ve öngörülebilirliğine baktığını vurgulayan Turan, “İstikrarlı bir ekonomi varsa, ileride bu tüketim baskılanır mı gibi bir endişe, risk görmüyorsa, enflasyon düşükse iş dünyası yatırım kararı alıyor. Bu koşulların ardından faizin seviyesine bakıyor. İstikrar endişesi olan bir ekonomide faiz düştü diyelim bu muhakkak ki yatırıma da dönüşmüyor. Bunu biz 2020’de KGF’de bir miktar yaşadık. O dönem düşük faizli fonlama konuta, arabaya, dövize gitmişti örneğin. Dolayısıyla konu sadece faiz seviyesi değil iş dünyası için öncelikli olan öngörülebilir ve istikrarlı büyüme” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi