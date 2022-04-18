"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 NİSAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Enflasyon artışı sürecek

18 Nisan 2022, Pazartesi 17:27
Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, enflasyonda sadece bu yıl değil son 5-6 yıldır doğru mücadele edilemediğini belirtirken, “Öne çekilmiş talebin halen enflasyon oluşturduğunu görüyoruz. Globalde de emtia artışı yoğun. O yüzden kısa vadede enflasyonun daha da yükselmesi olası. ÜFE’deki hızlı yükselişin henüz durmamış olması da enflasyonun artmaya devam edeceğini gösteriyor.” dedi.

Dünya gazetesinin haberine göre, yıllar içinde fiyatlama davranışının bozulduğuna, ataletin devreye girdiğine dikkat çeken Turan, “Sanıldığının aksine, konu sadece arz yanlı değil iç talep de enflasyonist. Kur baskısına zaten hiç değinmiyorum. Bütün bu gerçekleri bir kenara bırakıp enflasyonun tamamen globalden kaynaklandığına kani olursanız, teşhis yanlış olur. Kısa vadede enflasyon görünümü oldukça zorlayıcı. Reel kesimde yeni ürünler yeni fiyatlarla stoklara giriyor. Bunlar da bir tur daha fiyat baskısı yaratacaktır. Öne çekilmiş talebin halen enflasyon yarattığını görüyoruz. Globalde de emtia artışı yoğun. O yüzden kısa vadede enflasyonun daha da yükselmesi olası. ÜFE’deki hızlı yükselişin henüz durmamış olması da enflasyonun artmaya devam edeceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

İstikrar endişesi varsa...

İş dünyasının yatırım yaparken uzun vadeli fonlama kaynaklarını incelediğini fakat ondan evvel ekonominin geleceğine ve öngörülebilirliğine baktığını vurgulayan Turan, “İstikrarlı bir ekonomi varsa, ileride bu tüketim baskılanır mı gibi bir endişe, risk görmüyorsa, enflasyon düşükse iş dünyası yatırım kararı alıyor. Bu koşulların ardından faizin seviyesine bakıyor. İstikrar endişesi olan bir ekonomide faiz düştü diyelim bu muhakkak ki yatırıma da dönüşmüyor. Bunu biz 2020’de KGF’de bir miktar yaşadık. O dönem düşük faizli fonlama konuta, arabaya, dövize gitmişti örneğin. Dolayısıyla konu sadece faiz seviyesi değil iş dünyası için öncelikli olan öngörülebilir ve istikrarlı büyüme” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 163
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Uysal, liderler turuna CHP ve SP ile başladı

    Türkiye’den İsveç’teki küstah provokasyona tepki

    6’lı masada 8 seçenek

    Arınç’tan AKP’li vekile sert sözler

    Mescid-i Aksa’ya her gün baskın - İsrail, ayrıca Harem-i İbrahim Camisi’ni de kapattı

    Gıda güvenliği tehlikede

    Enflasyon artışı sürecek

    5 milyona yakın kişi Ukrayna'yı terk etti

    Hac kontenjanı açıklandı

    ''Koronavirüsü artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir''

    ABD'den Kuzey Kore'ye gözdağı

    İran'dan ABD'ye tepki

    Kuzey Irak’ta bir operasyon daha - MSB'den ''Pençe Kilit'' açıklaması

    Rus güçlerinden Lviv'e füze saldırısı: 6 ölü

    Ukrayna, Rusya'nın saldırılarında 205 çocuğun öldüğünü açıkladı

    İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

    "Sırf oruç nedir sorusuna cevap aramak için oruç tutan gayrimüslim Japonlar var''

    Güney Afrika'daki sel afetinde ölü sayısı 443'e yükseldi

    Zelenskiy: Silahlarımızı 53 gündür bekliyoruz

    Trakya'da kar yağışı gözlemlendi

    En Çok Okunanlar

    Hüseyin GÜLTEKİN

    İkazlar dikkate alınsaydı…
    M. Said ZEKİ

    Unutulmak... Dokunur ya her insana!
    Genel

    "Sırf oruç nedir sorusuna cevap aramak için oruç tutan gayrimüslim Japonlar var''
    Cenk ÇALIK

    Zevkimizin esiri olmamalıyız
    Hasan KOÇ

    Ben bir hamalın oğluyum
    Yeni Asya'dan Size

    Zekât ve manevî cihad
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Adak sonradan değiştirilir mi?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Günahlara karşı tevbe silgisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.