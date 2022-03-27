Bloomberg’in anketinde Türkiye’de ortalama enflasyon beklentileri yüzde 55’in üstüne çıktı.

Bloomberg’in 18-23 Mart tarihleri arasında 24 ekonomistin katılımıyla hazırladığı ankete göre Türkiye’de 2022’de ortalama enflasyon beklentisi yüzde 55,7. Daha önceki ankette rakam 43,7’ydi. Ankette 2023 için yüzde 19,2 olan ortalama enflasyon tahmini de yüzde 21,8’e çıktı. Ankette 2022 büyüme tahmini yüzde 3, 2023 büyüme tahmini de yüzde 3,4 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı resmi enflasyon şubatla birlikte yüzde 54,44’ü gördü. Rakam bağımsız araştırma kurumlarınca yüzde 120’nin üstünde veriliyor. Haber Merkezi

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