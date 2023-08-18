Enflasyon beklentisinde rekor artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerçekleştirilen piyasa katılımcıları anketinde 12 ay sonrası enflasyon beklentisi bir önceki ankete göre 8.8 puanla anket tarihinin rekor düzeltmesini gördü.

Dolar ve faiz beklentisi de yükseldi. Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Piyasanın enflasyon beklentilerinde Ağustos ayında rekor düzeltme yaşandı. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,82 iken, bu anket döneminde yüzde 59,46 oldu. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 28.46 TL iken, bu anket döneminde 29.82 TL olarak tahmin edildi. İstanbul - Anka

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