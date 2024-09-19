Enflasyon borçları şişirdi

Türkiye’de bireysel borçların hızla yükselmesi ve özellikle kredi kartı borçları endişe verici boyutlara ulaştı. Enflasyonun etkisiyle hayat pahalılığı artarken, vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için kredi kartlarına başvurmak zorunda kaldı.

Kredi kartı limitlerine düzenleme yolda

Batık borçlar üçe katlandı

Kart borcu olmayan kalmadı

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) açıkladığı verilere göre, ağustos ayı itibarıyla Türkiye’de kredi kartı sayısı 125,9 milyon, banka kartı sayısı 191,7 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 101,3 milyon adet oldu. 2023 yılının Ağustos ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 13’lük, banka kartı adedinde yüzde 5’lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 22’lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 418,9 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış gösterdi. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ağustos ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artarak 1 trilyon 420,6 milyar TL oldu. Kartlı ödemelerin 1 trilyon 192,4 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 200,4 milyar TL’sinde banka kartları, 27,8 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.