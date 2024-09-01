Enflasyon, düğün sektörünü de vurdu

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enflasyon sebebiyle artan yaşam maliyetlerinin her sektörde olduğu gibi düğün sektörünü de olumsuz etkilendiğini söyledi.

Palandöken, “Yüksek enflasyondan dolayı düğün sektöründe beklenen olmadı. Zorlaşan ekonomik koşullar evlilik kararı almayı düşünen çiftler için büyük bir engel haline geldi. Düğün organizasyonları, gelinlik ve damatlık ücretleri, takı maliyetleri, düğün salonu fiyatları gibi evlilik sürecindeki masraflar da büyük bir artış gösterdi. Öte yandan alışverişlerde taksit seçeneklerinin daraltılması da sektörde büyük zarara yol açtı. Bunun sonucunda 2023 yılında yaklaşık 600-610 bin çiftin evlenmesi öngörülüyordu ancak ekonomik zorluklar nedeniyle bu sayı 500 binli rakamlara gerileyerek yüzde 15’e yakın azaldı” dedi. Palandöken evlilik sektöründeki durgunluğun neredeyse tüm sektörleri olumsuz etkilediğini vurguladı. Ankara - Erhan Akkaya

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