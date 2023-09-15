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Enflasyon düşecekse büyümeden fedakarlık yapalım

15 Eylül 2023, Cuma 21:58
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, Habertürk yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin ihracat gücünü artırması için kendi markasını oluşturması gerektiğini vurgulayan Turan, “Bizim emek ve enerjisi yoğun işleri orta ve uzun vadede sorgulamamız gerekiyor. Yoksa aynı sarmaldan kurtulamıyoruz. Türkiye’nin ucuz iş gücü ve rekabetçi kurla ihracatı artırması söz konusu değil. Bu geçen yüzyılın stratejisiydi. Çin’le Hindistan arasına bakın, Türkiye ile rekabet edebilecek bir ülke yok. Bizim marka yaratmamız gerekiyor. Türkiye’nin Cezayirle Bangladeş’le rekabet etmemesi lazım. Türkiye’nin rakibi Avrupa ülkeleri olmalı” ifadelerini kullandı.

Turan, “Finansmana erişimde henüz rahatlama yok. Erişemiyorduk, şimdi biraz erişim olmasına rağmen maliyetler çok fazla arttı. Bizim şirketlerimizin nakit akışlarını bozmamamız lazım. İhracatın finansmanında dün artış yapıldı bunun daha da önünü açmamız lazım. Bizim önceliğimiz enflasyonla mücadele. Biz OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk. Bu büyümeyle enflasyon nasıl düşer bilemiyoruz. Gerekiyorsa büyümeden fedakârlık yaparak enflasyonu düşürmemiz gerekiyor. Türkiye’nin tekrar tek haneyi görmesi için 2-3 yıla ihtiyacı var” dedi.

Haber Merkezi

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Enflasyona tahminler tutmuyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) “Piyasa Katılımcıları Anketi”nde enflasyon beklentileri ve dolar tahmini Orta Vadeli Program’ın beklentilerini aştı.

41 katılımcı ile gerçekleştirilen ankete göre cari yılsonu enflasyon tahmini eylülde, ağustosa göre yaklaşık 8 puan artarak yüzde 67,22’ye çıktı. Merkez Bankası’nın temmuz ayında açıkladığı Enflasyon Raporu’nda yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 58 seviyesindeydi.

Geçen hafta açıklanan Orta Vadeli Program’daki (OVP) yılsonu enflasyon tahmini yüzde 65 olmuştu. OVP’ye göre dolar kurunun yıllık ortalama değerleri, 2023 yılında 23,9 TL, 2024 yılında 36,8 TL, 2025 yılında 43,9 TL ve 2026 yılında 47,8 TL olacağı tahmin ediliyor. Katılımcıların 12 ay sonrası için tüketici enflasyonu tahmini, eylül ayında yüzde 42,01’den yüzde 44,94’e çıktı. 24 ay sonrası için TÜFE beklentisi ise yaklaşık 1 puanlık artışla yüzde 23,87’e yükseldi. TÜİK verilerine göre ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 58,94 olmuştu. Hem temmuz hem de ağustos aylarında aylık enflasyon ise yüzde 9’u aşarak yakın dönemin en yüksek değerlerini almıştı. Haber Merkezi

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