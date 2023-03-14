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14 MART 2023 SALI - YIL: 54

Enflasyon ‘düştü,’ fiyatlar arttı

14 Mart 2023, Salı 00:32
Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı yıllık tüketici enflasyonunun (TÜFE) son 3 ayda yüzde 85 seviyesinden yüzde 55’e kadar gerilemesine rağmen fiyatların aynı dönemde yüzde 11 arttığını belirtti.

Aktaş, “Demek ki yıllık enflasyon oranının düşmesi, fiyatların düşmesi demek değilmiş!” ifadelerini kullandı. Aktaş, benzin örneği üzerinden son bir yılda enflasyonun seyrini şöyle özetledi: “Geçen yıl ocaktaki örneğin aylık benzin gideriniz 763 lira ve o aydaki yıllık artış oranı, zam oranı yüzde 49. Kasım ayına gelmişsiniz, benzine ayda artık 1115 lira ödüyorsunuz, son bir yıldaki artış da yüzde 85’e tırmanmış. Doğru, düşüş oluyor! Benzine ödediğiniz para kasımda bir yıl önceye göre yüzde 85 artmıştı, aralık ayındaki artış yüzde 64’e iniveriyor. İyi de benzine ödediğiniz paranın miktarında bir azalma yok ki, tam tersine artış söz konusu. Aralıkta yaptığınız benzin harcaması artık 1128 lira. Şubata geliyorsunuz; son bir yıldaki harcamanızda yüzde 55 artış var; kasıma göre tam 30 puan düşüş! İyi de şubatta cebinizden çıkan benzin parası 1241 lira. Yani o 30 puanlık yıllık oran düşüşünün yaşandığı üç ayda benzine yüzde 11 daha fazla ödemişsiniz.”

Haber Merkezi

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