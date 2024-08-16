Enflasyon emeklileri silindir gibi ezdi

Merkez Bankası eski Başekonomisti, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, emekli maaşlarının gıda enflasyonu karşısındaki erimesini bir grafikle anlattı.

Emekli maaşlarındaki erime yıllar içinde giderek artarken, son yapılan Temmuz 2024 düzenlemesiyle en düşük maaşlar, seyyanen 2 bin 500 TL yükseltilerek 12 bin 500 TL’ye çıksa da enflasyona ezilmekten kurtulmadı. Gıda enflasyonu da Türkiye’de dünyanın aksine yükselme seyrini sürdürüyor. Temmuz 2024 enflasyonu yüzde 61,78 olurken, gıda enflasyonu da yüzde 58,91 olarak gerçekleşti. Dışarıda yeme-içme fiyatları da diğer girdilerle birlikte artarken, Prof. Dr. Hakan Kara emeklilerin maaşlarıyla alabildiği yemek sayılarını gösteren bir grafiği, “2021 sonrasında enflasyon emeklileri silindir gibi ezip geçmiş” şeklinde paylaştı. Grafiğe göre, 2017’den 2024 yılına gelene kadar, emekli maaşıyla alınan yemek sayılarının tavuk döner, İskender ve köftede yaklaşık yarı yarıya düştüğü görüldü. Haber Merkezi

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