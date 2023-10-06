İNGİLTERE BAŞBAKANI: ENFLASYON EN FAKİR İNSANLARI EN ÇOK ETKİLEYEN BİR VERGİDİR.

En iyi vergi indirimi

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak: “Elbette vergileri düşürmek istiyorum. Şimdilik ise İngiltere halkı için yapabileceğim en iyi vergi indirimi, enflasyonu yarıya indirmek olacak. Enflasyonun insanlar üzerindeki etkisi, onların cebindeki parayı yiyip bitirmesidir. Aynı vergi gibi tesir ediyor.”

Yıllık değil, aylık!

Prof. Dr. Ünal Zenginobuz: “Temmuz ve Ağustos aylarında Türkiye’de aylık enflasyon yüzde 10 düzeyinde. Dikkatinizi çekerim, yıllık değil, aylık! Refah düzeyi bakımından özenmek isteyebileceğimiz tüm ekonomilerde yıllık enflasyon yüzde 5’in üzerine çıkınca tehlike çanları çalınıyor.”

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Enflasyon en büyük vergidir

İngiltere’nin modern tarihindeki en genç başbakanı Rishi Sunak “Enflasyon bir vergidir. En fakir insanları en çok etkileyen bir vergidir” dedi.

İngiltere’nin modern tarihindeki en genç başbakanı Rishi Sunak(43), 1 Ekim 2023 günü BBC muhabiri Laura Kuenssberg’le yaptığı röportajda enflasyon hakkında söyledikleriyle dikkat çekti. BBC Sunday Morning programında konuşan Sunak, “Vergileri düşürmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna “Ben bir Muhafazakarım. Elbette vergileri düşürmek istiyorum. Şimdilik ise İngiltere halkı için yapabileceğim en iyi vergi indirimi, enflasyonu yarıya indirmek olacak. Bu benim 5 önceliğimden birincisi. (Enflasyonu yarıya indirmek, ekonomiyi geliştirmek, borcu azaltmak, hastane tedavisi için tutulan bekleme listelerini azaltmak, mülteci akışını kesmek)” diye cevap verdi.

Cepteki parayı yiyip bitiriyor

Başbakanın cevabına “Enflasyon bir vergi değildir” diye itiraz eden TV sunucusu Kuenssberg’e, Rishi Sunak, “Buna kesinlikle katılmıyorum. Enflasyon bir vergidir. Olmadığını söylediniz ama öyledir. En fakir insanları en çok etkileyen bir vergidir. Bu yüzden yapabileceğim en iyi vergi indirimi, enflasyonu yarıya indirmek olacak. Ekonomik olarak enflasyonun insanlar üzerindeki etkisi; onların cebindeki parayı yiyip bitirmesi, bir şeylerin fiyatını arttırmasıdır. Aynı vergi gibi tesir ediyor. İşte bu yüzden enflasyonu azaltmalıyız ve planımız da bu.” diyerek izah etti.

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Asıl fatura seçim sonrası yansıyacak

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, yerel seçimlere kadar enflasyonda kayda değer bir düşüş olmayacağına dikkat çekerek, “Erdoğan’ın şimdiye kadar uygulattığı irrasyonel ekonomik politikalar nedeniyle asıl ödememiz gereken fatura bir nebze gecikti. Asıl fatura yansıtma seçim sonrasında olacak” dedi.

Zenginobuz şunları söyledi: “2023 Temmuz ve Ağustos aylarında Türkiye’de aylık enflasyon yüzde 10 düzeyinde gerçekleşti. Dikkatinizi çekerim, yıllık değil, aylık enflasyon! Aylık değil yıllık enflasyonun yüzde 5’in üzerine çıkması bir piyasa ekonomisinin iyi çalışma şansını önemli ölçüde azaltmakta. Refah düzeyi bakımından özenmek isteyebileceğimiz tüm ekonomilerde enflasyon yüzde 5’in üzerine çıkınca tehlike çanları çalınıyor ve mücadele ediliyor.”

SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL