Enflasyon hedefi şimdiden hayal oldu

Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, ağustos ayı enflasyonunun TÜİK’in aylık yüzde 9,49 olarak açıkladığı temmuz ayı enflasyonuyla yarıştığını belirterek, Merkez Bankası’nın yüzde 58 olarak koyduğu yıl sonu enflasyon hedefinin şimdiden “hayal” olduğunu ifade etti.

Aktaş, dünkü yazısında, “Ağustos ayında da temmuzdaki gibi bir oran görebilir miyiz? Doğrusu hiç şaşırtıcı olmaz.Bu ay da temmuzdaki gibi yüzde 9.49 artış olduğunu varsayalım; bu durumda sekiz aylık TÜFE artışı yüzde 44’e dayanacak ve yıl sonunun yüzde 58’lik tahmini için dört ayın toplamına yalnızca yüzde 10’luk bir marj kalacak. Dolayısıyla bu gidişle Merkez Bankası’nın yıl sonu için yüzde 58 olarak tahmin ettiği ve piyasaların pek gerçekçi bulduğu oran şimdiden hayal olmuş gibi görünüyor” dedi. Aktaş, “ağustosta yüzde 5’lik fiyat artışını, “öpüp başımıza koymalıyız” diye belirtti. Rekor temmuz ayı enflasyonuyla beraber yıllık enflasyonda “baz etkisi” ile gerçekleşen düşüş serisi sona ermişti. Temmuzda enflasyon yıllık bazda yüzde 47,83 olarak açıklanmıştı. Merkez Bankası’nın yıl sonu manşet enflasyon tahmini ise yüzde 58 seviyesinde” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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