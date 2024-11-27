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27 KASIM 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

“Enflasyon hedefimizde şaşma var”

27 Kasım 2024, Çarşamba 21:56
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi stratejik ortaklığıyla düzenlenen Turizm Yatırım Forumu’na katıldı.

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Şimşek, “Dezenflasyon en büyük önceliğimiz. Yani enflasyonun tek haneye, kalıcı bir şekilde düşürülmesi şu anda programımızın en önemli hedefi. Bu sene yılı 44-45 civarında bir rakamla kapatacağız gibi görünüyor. Evet hedefimizin bir miktar üzerinde çünkü hizmet enflasyonunda maalesef büyük katılık var, o katılığın kırılması biraz zaman alıyor. Öngördüğümüzden biraz daha fazla zaman alıyor” diye konuştu.

AA

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