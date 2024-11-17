Enflasyon için umut 2026’da

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Enflasyonun tahribatı büyük

Enflasyon ticari ahlâkı bozdu Şimşek, şu anda Türkiye’nin dezenflasyon döneminde olduğunu belirterek, “Özellikle 2026 ve sonrası istikrar dönemi olacak. Yani enflasyonun artık tek haneye doğru evrildiği ve kalıcı şekilde kontrol altına alındığı dönem olacak” ifadelerini kullandı. AA

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