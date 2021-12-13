Enflasyon, işletmeleri eziyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, pandemi dolayısıyla emtia fiyatlarındaki artışa, döviz kurlarındaki dalgalanmanın da eklenmesiyle işletme maliyetlerinin yükseldiğini belirterek, “Gerçekte olmayan ancak enflasyon nedeniyle kâr gibi gözüken işletme sermayelerinin vergilendirilmemesi, işletmelerin zayıf düşürülmemesi için enflasyon muhasebesi uygulamasına bir an önce geçilmelidir” dedi.

Mevcut şartlar altında yükselen emtia fiyatları ve döviz kurlarındaki artış sebebiyle oluşan enflasyondan dolayı işletmelerin çeşitli yükümlülüklerle karşı karşıya kaldığını belirten Baran, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tesbitinde enflasyon muhasebesi uygulamasına geçilmesi taleplerini dile getirdi. Baran, Enflasyon Düzenlemesi de denen Enflasyon Muhasebesi’nin uygulanabilmesi için Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nin (Yİ-ÜFE) son yıl yüzde 10, son üç hesap yılında ise yüzde 100 artmış olması gerektiğini hatırlatarak, Yİ-ÜFE’de 35 aylık artışın yüzde 100’ü aştığını belirtti. Baran, “Mevcut şartlar altında, fiyatların yükselmesi gelir tablosunu yükseltiyor ancak bu rakamların kâr olmadığı biliniyor” diye konuştu. Enflasyon muhasebesine dönülmeli En son 2004 yılında uygulanan enflasyon muhasebesine yeniden dönülmesinin işletmelerin devamlılığı açısından önemli olduğuna dikkat çeken Baran, “İşletmelerde oluşan değer hareketlerini izlemek için paranın satın alma gücündeki değişimleri dikkate almak gerekiyor. Mevcut durumda, bilânçolardaki parasal olmayan kıymetler fiyat artışlarından olumsuz etkileniyor. Şirketlerin malî tabloları da gerçek durumu göstermekten uzaklaşıyor. Bu durum, ilerleyen dönemde de bir dizi yanlışın ortaya çıkması riskini barındırıyor. Mevcut durumda enflasyon sebebiyle işletme değerleri yükseldiği için, kâr dağıtımı ya da kredi kullanımı durumlarında yanlış sonuçlar doğurabilecektir” dedi. Baran, enflasyon muhasebesinin Anayasa’nın 73’üncü maddesinde belirtilen vergi matrahının âdil ve doğru tespiti için de gerekli bir düzenleme olduğunu sözlerine ekledi. Recep Gören - ANKARA

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