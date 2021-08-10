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10 AĞUSTOS 2021 SALI - YIL: 52

Enflasyon karşısında çaresizler

10 Ağustos 2021, Salı
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık ülke nüfusunun büyük bölümünü oluşturan emekçiler gelirlerinin büyük bölümünü gıda, barınma, ulaşım gibi zorunlu ihtiyaçlara harcadığını, milyonlarca emekçi hayat pahalılığını simgeleyen enflasyon karşısında çaresiz olduğunu ifade etti.

Türkiye’de işçi, memur ve emeklilerin yıllık zam oranları, Merkez Bankasının yıllık enflasyon hedeflerine ve TÜİK’e göre belirlendiğinden açıklanan oranlar emekçiler için sefalet oranında olduğunu bildiren Mehmet Balık, “Türkiye’de memurların yüzde 70’inden fazlası yoksulluk sınırı altında maaş almaktadır. TÜİK’in şaibeli verilerinde dahi resmi enflasyon oranı çift haneye demir atmıştır.  Birleşik Kamu-İş KAMU-AR’ın Temmuz ayı Gıda enflasyonunda son bir yıldaki artış oranı ise yüzde 35,7’i aştı.  Açlık sınırı temmuzda 3 bin 513 lira olurken, gıda dışı gereksinimler için yapılması gereken harcama ise 8 bin 682 liraya yoksulluk sınırı da 12 bin 195 liraya çıktı” dedi.

Ankara - Recep Gören

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