Enflasyon, maaşları eritiyor

Yıllık enflasyon resmi verilere göre yüzde 61,14’e çıkarken uzmanlar gerçek rakamın çok daha yüksek olduğu görüşünü paylaşıyor. Enflasyondaki hızlı artış maaşlara yıl başında yapılan zamları da eritti.

DW Türkçe’ye konuşan çalışma ekonomisi uzmanı Özgür Müftüoğlu, enflasyon yükselişi karşısında ücretlerin sabit kaldığını vurguluyor. Müftüoğlu, “Türkiye’de ücret artışları biliyorsunuz Aralık’ta açıklanmıştı. Ocak’tan itibaren geçerli olmuştu. Bir yüzde 50’lik artış yapılmıştı, ki o geçen yılın enflasyonunu dahi karşılamıyordu. E şimdi tabii sürekli olarak bu ücretlerin eridiğini görüyoruz. Bu süreç karşısında hükümetin herhangi bir çözümü yok” diye konuşuyor. Haber Merkezi

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