Enflasyon oranıyla zammı düşük tuttular

Eylül 2021’de başlayan faiz indirimi süreci sonrasında yaşandığı gibi, Türkiye yeniden “enflasyonda yükseliş” dönemine girdi.

Enflasyon verilerini DW Türkçe için değerlendiren Prof. Dr. Sinan Alçın, TÜİK verilerine göre temmuz ayında gerçekleşen enflasyon artışının “gecikmiş bir artış” olduğunu dile getiriyor.

TÜİK’in Mayıs ayında doğalgazın prim fiyatını “sıfır” olarak alması sebebiyle Mayıs enflasyonunun beklenenin oldukça altında geldiğine işaret eden Prof. Alçın, “Unutmayalım ki, Mayıs ayında enflasyon olduğundan düşük gelince, hem 6 aylık asgari ücret düzenlemesinde hem de memur ve emekli maaşlarındaki zamlar gerçek enflasyon karşısında düşük kaldı” dedi. Bu sebeple Temmuz ayında belirlenen 6 aylık memur ve emekli maaş zamlarının yüzde 17,5’te kaldığını, ancak son açıklanan enflasyon verisiyle 7 aylık enflasyonun yüzde 30’u geçtiğini ifade eden Alçın, “Dolayısıyla aslında bu arada geçen bir ay içerisinde ücretli kesimler aleyhine gelir dağılımının bozulduğunu söylemek mümkün” diye konuştu.

Haber Merkezi