Enflasyon paranın kendisini de küçülttü

Enflasyonun sebep olduğu yangın vatandaşın cebini boşaltırken 1 TL’lik madeni paranın gramajının düşmesiyle değeri düşen paranın kendisi de küçüldü. 8.2 gramdan 6.6 grama düşen madeni paranın yeni versiyonuyla karşılaşan vatandaşlar sahte para endişesi yaşadı.

Sözcü’nün haberine göre, maden değeri üzerinde yazılı değerini yaklaşık 3 kat aştığı söylenen 1 TL’nin hurdacılar tarafından toplanıp eritilerek haksız kazanç sağlandığı ifade ediliyordu. Darphane ve Damga Genel Müdürlüğü, 1 TL’nin madeni ağırlığını düşürdüğü halde resmi internet sitesinde 1 TL’nin tanıtıldığı bölümde gramaj bilgisini değiştirmeyerek eksilen gramı halka açıklamadı. 1 TL’nin ağırlığının değişmesi özellikle madeni paraların ağırlığına göre hassas bir şekilde ayarlanıp çalışan otomatlarda sıkıntılara yol açtı. 1 TL’nin ağırlığının değişmesi nedeniyle binlerce otomatın yeniden ayarlanmak zorunda kalınacağı bildirildi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 273

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.