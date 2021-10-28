Enflasyon tahmini yüzde 18,4’e yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyonda 2021 sonu beklentisini yüzde 14,1’den yüzde 18,4’e yükselttiklerini açıkladı.

Bu yılın dördüncü ve son enflasyon raporuna ilişkin düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Kavcıoğlu, “Enflasyonun 2022 yılı sonunda 11,8, 2023 yıl sonunda yüzde 7, orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu. Gıda fiyatlarının enflasyon dinamikleri üzerindeki belirleyici etkisinin tüm dünyada önemini koruduğunu ve bu eğilimi Türkiye’de de gözlemlediklerini kaydeden Kavcıoğlu, gıda enflasyonu varsayımını 2021 için yüzde 15’ten yüzde 23,4’e, 2022 için de yüzde 10,1’den yüzde 13,9’a güncellediklerini bildirdi. Petrol fiyatlarında son dönemdeki artışta arz sıkıntılarının belirleyici olduğunu belirten TCMB Başkanı, “Petrol fiyatı varsayımımızı 2021 yılı için 70.8 ABD doları, 2022 yılı içi 77.5 ABD dolarına yükselttik” dedi. AA

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