Enflasyon tahmini yüzde 65’e çıktı

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, Orta Vadeli Program’ın artılarını eksilerini BBC Türkçe’ye değerlendirdi.

OVP büt’e kaldı, geçmesi zor Demiralp, “ Seçim sonrası yeni ekonomi yönetiminin yol haritasının sunan Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı. Bu program detaylı bir yol haritasından ziyade bir niyet mektubu niteliğinde. O yüzden yapabildiğimiz değerlendirmeler, koyulan hedefler arasındaki içsel tutarlılıkları incelemekten ve buradan da programın hedeflerinin tutmasına yönelik ipuçları aramaktan çok öteye gidemiyor. (...) Ağustos ayı Para Politikası Kurulu (PPK) kararı açıklandığında Merkez Bankası (TCMB) 750 baz puanlık “jumbo” faiz artışını açıklarken enflasyon tahmininin de önceki ay açıklanan rapordaki üst banda yakın olacağını yani yüzde 62’lere doğru yükseleceğini dile getirdi. Dün açıklanan OVP bu tahmini de yüzde 65’e güncelleyerek bizim yıl sonu beklentilerimize bir adım daha yaklaşmış” diye yazdı. Haber Merkezi

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