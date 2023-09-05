Enflasyon tahminini yükselten yükseltene

Ağustos ayına ilişkin resmi enflasyon rakamlarının beklenenin üzerinde gerçekleşmesi üzerine JP Morgan, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65’e yükseltti.

'Sene sonunda yüzde 70’i bulur'

TÜİK: 58.94; ENAG: 128.05 ABD merkezli yatırım bankası, daha önce yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 62 olarak açıklamıştı. JP Morgan, Mayıs 2024’te de enflasyonun yıllık bazda yüzde 73 ile zirve yapacağını tahmin ediyor. HSBC de Türkiye’de enflasyonun ağustos ayında keskin şekilde hızlandığına işaret ederek, 2023 yılı enflasyon tahminlerinde yükselmeye gitti. Buna göre Melis Metiner imzalı 4 Eylül tarihli değerlendirmede, “Bugün açıklanan enflasyon verisindeki yukarı yönlü sürprizin ardından tahminlerimizi yükseltiyor ve 2023 sonunda enflasyonun yüzde 70’e yakın olmasını bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı. Notta, son çeyrek için daha önce yüzde 62,4 düzeyinde açıklanan enflasyon tahmini ise yüzde 68’e çıkarıldı. Haber Merkezi

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