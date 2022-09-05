Enflasyon TÜİK’in rakamlarına göre de 24 yılın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin enflasyon oranını açıkladı.

Buna göre enflasyon ağustos aylık bazda yüzde 1,46 artarken, yıllık bazda ise yüzde 80,21 yükseldi. Bahse konu oran 24 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Enflasyon aralık ayına göre yüzde 47,85, ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54,69 olarak gerçekleşti. Bu arada, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,41 artış gösterirken, yurt içi üretici fiyatlarındaki artış yüzde 143,75 olarak kaydedildi.

ENAG: Enflasyon yıllık yüzde 181,37

Akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise Ağustos ayı itibarıyla yıllık enflasyon oranını yüzde 181,37 olarak açıkladı. ENAG’a göre Ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 5,86 arttı. 2022’nin başından bu yana ise bu oran yüzde 91,62 oldu. Ekonomistler enflasyonun yıl sonuna doğru yüzde 70’in altına gerilemesini bekliyor. TÜİK’e göre Temmuz ayında TÜFE yüzde 2,37 artmış ve enflasyon yıllık bazda yüzde 79,6 olmuştu. Yıllık enflasyon Haziran ayında da yüzde 78 ile son 24 yılın en yükseği olarak kayıtlara geçmişti. Temmuz ayında yapılan açıklamayla bu rekor yeniden kırılmıştı.

Haber Merkezi