Enflasyon yavaşlasa bile fiyatlar düşmez

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “Enflasyonda yavaşlama bekliyoruz fakat enflasyondaki yavaşlamayı fiyat düşüşü olarak yorumlanabiliyor aslında konunun bunla hiç alakası yok. Fiyatlar bana göre düşmeyecek sadece enflasyon hızını yavaşlamasından bahsediyoruz” dedi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar enflasyonda yavaşlama olacağını fakat bunun fiyatlara yansımayacağını söylerken, ekim ayında kredi garanti fonu desteklerinin getirilmesinin elzem olduğunu vurguladı. Bloomberg HT yayınına katılan Bahar, konuşmasında enflasyonda yavaşlama olduğunda fiyatlarda da düşük beklemenin hayalci bir yaklaşım olduğunu söylerken, “Enflasyonda yavaşlama bekliyoruz fakat enflasyondaki yavaşlamayı fiyat düşüşü olarak yorumlanabiliyor aslında konunun bunla hiç alakası yok. Fiyatlar bana göre düşmeyecek sadece enflasyon hızını yavaşlamasından bahsediyoruz. Kuzey Akım’dan gelen gaz kesintisi yaşandı. Bu enerji fiyatları tekrar yukarı doğru taşıdı. Bu ortamda enflasyonda bir düşüş demek fiyatlarda bir düşüş beklemek hayalci olduğunu düşünüyoruz. Enflasyonda yaşanacak düşüşler mümkün olması da gerekiyor” diye konuştu. Haber Merkezi

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