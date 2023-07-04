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4 TEMMUZ 2023 SALI - YIL: 54

Enflasyon yüzde 108.58

04 Temmuz 2023, Salı 00:45
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Haziran ayında yüzde 8,54 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 108,58 olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran dönemi enflasyon oranı ise yüzde 50,53 oldu. İstanbul Ticaret Odası da cumartesi günü kendi enflasyon verilerini açıklamıştı. Buna göre, 2023 Haziran’da İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,46, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 4,32 oranında arttı.

Artı Gerçek’in haberine göre 2022 Haziran ayına göre 2023 Haziran ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 55,19, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 64,27 olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi

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Gıda enflasyonunda Sierra Leone ile yarışıyoruz

Dünya Bankası tarafından 20 Haziran tarihinde yayımlanan ‘Gıda Güvenliği’ raporuna göre; en yüksek gıda enflasyonu yıllık bazda yüzde 471 artış ile Venezuela’da kayıtlara geçti. T24’te yer alan habere göre; mayıs ayında en yüksek ikinci gıda enflasyonu yüzde 350 ile Lübnan’da görülürken, Zimbabve yüzde 117 ile üçüncü sırada yer aldı. TÜİK verilerine göre; mayıs ayında gıda fiyatlarının bir önceki yıla göre yüzde 52 arttığı Türkiye ise kendine 10. sırada yer buldu. İlk 10 arasında yer alan diğer ülkeler; Arjantin, İran, Surinam, Mısır, Lao ve Sierra Leone oldu. Dünya Bankası’na göre 5 Haziran itibarıyla 20 ülke 27 gıda ürününün ihracatı yasaklayan kararlar alırken, 10 ülke ise 14 ürünün ihracatını kısıtlayan kararları uygulamaya koydu.

Haber Merkezi

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Türkiye yüzyılı, zam yüzyılı olma yolunda 

Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in göreve geldikten sonra başlayan zam yağmurlarına dikkat çekti. Kötü giden ekonominin faturasının baş ekonomistin ve iktidarın değil, halkın sırtına yıkılmak istendiğini söyleyen Uzun, milyonlarca insanın açlık sınırının altında bir ücretle hayatta kalmaya çalıştığını söyledi. Uzun; “İnsanlarımız bir yandan yetersiz beslenirken diğer yandan artan fiyatlarla birlikte gıda sağlığı riski de artıyor. İktidar artık elini dar gelirlinin cebinden çekmelidir. Bir an önce yandaşlara, döviz ve müşteri garantili ihalelere ve şatafata akıtılan paralar halkımıza dönmelidir” diye konuştu.

Yalova - Recep Bozdağ

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