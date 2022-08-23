Dünyaca ünlü ekonomist ve Johns Hopkins Üniversitesi akademisyeni Prof. Steve Hanke, kendi hesaplamasına göre bazı ülkelerin enflasyonunu paylaştı.

Hanke’ye göre Türkiye’de yıllık enflasyon yüzde 132. Uzmanlar Türkiye’deki resmi enflasyon verilerine şüpheyle yaklaşırken, vatandaşlar da rakamlar sokaktaki gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle Türkiye İstatistik Kurumu’nu (TÜİK) eleştiriyor. Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu’ysa (ENAG) farklı bir metodolojiyle TÜİK’inkinden çok daha yüksek bir enflasyon açıklıyor. TÜİK’in açıkladığı son enflasyon verisi temmuza ait. Buna göre yıllık enflasyon yüzde 79,6. ENAG da temmuzda yıllık enflasyonu yüzde 176,04 olarak açıklamıştı.vÜnlü ekonomist Hanke de bazı ülkelerin enflasyonunu kendi hesapladı ve bunu Twitter hesabından paylaştı. Hanke’nin açıkladığı verilere göre de, Türkiye’deki yıllık enflasyon yüzde 132. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 246

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.