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7 MART 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Enflasyon yüzde 50’nin altına düşmez

07 Mart 2024, Perşembe
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyonu düşürmek için yeni parasal sıkılaşma kararları aldı.

Buna göre, TL ticari krediler (İhracat, yatırım, tarım ve esnaf kredileri hariç) için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2’ye indirildi. İhtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2’ye düşürüldü. Taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildi.

Alınan kararları yorumlayan Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, yapılanların bu saatten sonra işe yaramayacağını söyledi. Babuşcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘’Merkez Bankası bu saatten sonra ne kadar sıkılaştırma yaparsa yapsın 2024 enflasyonunun en az % 50 gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. Bu defa döviz kurunu yükselten dış güçler değil, enflasyonun düşeceğine inanmayan, TL faiz seviyesini yeterli görmeyen bu nedenle döviz satın alan vatandaştır’’ dedi.

Haber Merkezi

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