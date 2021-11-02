Enflasyona etkisi kaçınılmaz

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), yaptığı yazılı açıklamada sanayiye yapılan yüzde 48,4’lük doğal gaz zammını eleştirdi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), 1 Kasım itibarıyla geçerli olmak üzere sanayide yapılan yüzde 48,4’lük doğal gaz zammının Türk sanayisi ve KOBİ’lerinin omuzlarına ilâve yük bindireceğini belirterek, üretim kaybı yaşanmaması için sanayicinin üzerindeki enerji maliyeti baskısının azaltılmasını istedi. Yapılan açıklamada “Endişe ile takip etmekte olduğumuz bu durumun satış fiyatlarına ve buna bağlı olarak ülkemizin amansız mücadele verdiği enflasyona olumsuz etkisi kaçınılmazdır” denildi. İstanbul - Anka

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