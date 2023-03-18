Enflasyonda 2001’e döndük

Ekonomist Hakan Kara “2001’e geri döndük. Dünyada dördüncü en yüksek enflasyona sahibiz. Bir dönem başarı elde ettik enflasyonu düşürdük ama devam ettiremedik” dedi.

Enflasyon ‘düştü,’ fiyatlar arttı

Ramazan zor geçecek

En ucuz Ramazan kolisi yüzde 131 zamlı Ekonomist Mahfi Eğilmez ise “Hanehalkı tüketimine dayanan ekonomi modeli, yatırıma dönmeli” açıklamasını yaptı. Uğur Gürses, “Türkiye; hukuka saygılı, yargı bağımsızlığına sağlama ve kurallı bir ekonomi olma, hesap veren mekanizmaları hareket geçirme ve basın özgürlüğünü temellendirdiğinde küresel çapta doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının aktığı büyük bir merkez olacaktır” diye konuştu. Haber Merkezi

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