Enflasyonda korkutan tablo

Enflasyonun devamlı yükselişiyle, hayat pahalılığı vatandaş için dayanılmaz bir hale geldi.

Enerji ve gıda da dahil olmak üzere neredeyse her türlü ürüne gelen fahiş zamlar, DİSK-AR’ın araştırmasına göre yüzde 69’u asgari ücretle çalışan Türkiye’de geçinebilmeyi imkansız kılıyor. Ekonomist Uğur Gürses ise enflasyonun küresel bir sorun olduğu görüşüne karşılık “Tüm dünyada enflasyon var, bizde de…” notunu düşerek, Türkiye’nin de dahil olduğu dünya ülkelerinin OECD tarafından hazırlanan enflasyon grafiğini paylaştı. Karar’ın haberine göre, grafikte Türkiye’nin yüzde 50’yi geçen tek ülke olmasına ek olarak, kendisine en yakın oranın da, yüzde 10’un biraz üzerinde olan Litvanya olması, aradaki uçurumun altını çizdi.

Haber Merkezi