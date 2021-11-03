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3 KASIM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Enflasyonda rakamlar yine farklı

03 Kasım 2021, Çarşamba 17:00
TÜİK’İN ENFLASYON RAKAMI EKİMDE YILLIK YÜZDE 19,89’A YÜKSELİRKEN, ENAG’IN ENFLASYONU EKİMDE YÜZDE 49.87 ÇIKTI.

Türkİye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. TÜİK’de Ekim ayına ilişkin enflasyon aylık yüzde 2,39 artarken, yıllık yüzde 19,89 olarak gerçekleşti. ENAG’a göre Ekimde enflasyon aylık bazda yüzde 6,90 artarken, yıllık bazda ise yüzde 49.87 olarak gerçekleşti. TÜİK, Ekim ayı yurt içi üretici fiyatları endeksini (Yİ-ÜFE) açıkladı. Buna göre, Ekim ayında, Yİ-ÜFE bir önceki aya göre yüzde 5,24, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,31, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 37,34, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 36,2 yükseldi. Hesaplanan en yüksek artış ise yüzde 130,59 ile rafine petrol ürünlerinde oldu. 

EN FAZLA ARTIŞ % 130,59’LİK ORANLA PETROL ÜRÜNLERİNDE

Yıllık en düşük artış; yüzde 10,26 ile giyim eşyası, yüzde 12,31 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 12,79 ile diğer mamul eşyalar olarak gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 130,59, ana metaller yüzde 91,22, ham petrol ve doğal gaz yüzde 85,45 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 53,20, dayanıklı tüketim malında yüzde 29,13, dayanıksız tüketim malında yüzde 31,47, enerjide yüzde 72,63, sermaye malında yüzde 26,72 artış olarak gerçekleşti.

ENAG’a göre yıllık enflasyon % 49,87

Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) enflasyon raporuna göre ise Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ekim ayında yüzde 6,90 arttı. ENAG, tüketici fiyat endeksinin 12 aylık dönemdeki artış oranını ise yüzde 49,87 olarak açıkladı. ENAG’ın raporuna göre gıda ve alkolsüz içeceklerde artış oranı yüzde 9,11 oldu. Sağlıkta 12,43 olan artış oranı giyim ve ayakkabıda 13,94 olarak kayda geçti. Eğlence ve kültürde enflasyon oranını yüzde 11,04 olarak açıklayan grup, çeşitli mal ve hizmetler kategorisinde bu oranın yüzde 14,76 olduğunu raporladı. 

İstanbul - Yasin Aydın 

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